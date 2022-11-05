Журналист WSJ посоветовал США «вернуть» под свой контроль российский остров Врангеля

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью под заголовком «Россия оккупировало и американские земли тоже», в которой предложила Вашингтону «вернуть» контроль над российским островом Врангеля, находящимся в Северном Ледовитом океане.

«США должны вернуть себе остров Врангеля, который в 1924 году захватил ленинский канонерский катер «Красный Октябрь», — пишет автор Томас Эмануэль Данс.

По версии издания, остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и «служащий домом для некоторых из величайших природных чудес Земли», якобы принадлежит США.

Журналист, которого цитирует РИА Новости, считает, что на острове располагается «российская военная база», потенциально представляющая угрозу для «американского суверенитета».

Агентство напоминает, что остров Врангеля назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля.

При этом в 1926 году вышла резолюция советского правительства о суверенитете над островом Врангеля.

В конце июля президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину России и Корабельный устав Военно-морского флота.

Так, в доктрине предусмотрена «диверсификация и активизация морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля».