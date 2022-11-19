Узнать больше

Депутат Белик: русофобия затмила разум ряда американских экспертов

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал статью Томаса Эмануэля Данса в The Wall Street Journal под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже», в которой предложил Вашингтону «вернуть» контроль над российским островом Врангеля, находящимся в Северном Ледовитом океане.
Депутат Белик: русофобия затмила разум ряда американских экспертов
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Lewis Stock

«Русофобия затмила разум ряда американских экспертов настолько, что они считают возможным озвучивать подобные нелепые идеи в публичном поле», — отметил парламентарий.

Он считает, что для одной из крупнейших и старейших американских газет «очень странно выпускать статьи с искажёнными историческими фактами».

«Такая намеренная подача отдельных страниц истории, которую, как давно известно, в США истолковывают по-своему, непозволительна и претенциозна», — уверен Белик.

По его мнению, на все попытки «претендовать на территориальную целостность России наша страна даст жёсткий ответ».

«Если в Америке так любят поднимать тему принадлежности территорий, то им стоит вспомнить, откуда у них Аляска, идею возвращения которой мы тоже можем высказать», — заключил собеседник RT.

Ранее журналист WSJ Томас Эмануэль Данс опубликовал статью под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже», в которой предложил Вашингтону «вернуть» контроль над российским островом Врангеля, находящимся в Северном Ледовитом океане.

В МИД России назвали идеи США экстремистскими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить