Депутат Белик: русофобия затмила разум ряда американских экспертов

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал статью Томаса Эмануэля Данса в The Wall Street Journal под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже», в которой предложил Вашингтону «вернуть» контроль над российским островом Врангеля, находящимся в Северном Ледовитом океане.

«Русофобия затмила разум ряда американских экспертов настолько, что они считают возможным озвучивать подобные нелепые идеи в публичном поле», — отметил парламентарий.

Он считает, что для одной из крупнейших и старейших американских газет «очень странно выпускать статьи с искажёнными историческими фактами».

«Такая намеренная подача отдельных страниц истории, которую, как давно известно, в США истолковывают по-своему, непозволительна и претенциозна», — уверен Белик.

По его мнению, на все попытки «претендовать на территориальную целостность России наша страна даст жёсткий ответ».

«Если в Америке так любят поднимать тему принадлежности территорий, то им стоит вспомнить, откуда у них Аляска, идею возвращения которой мы тоже можем высказать», — заключил собеседник RT.

Ранее журналист WSJ Томас Эмануэль Данс опубликовал статью под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже», в которой предложил Вашингтону «вернуть» контроль над российским островом Врангеля, находящимся в Северном Ледовитом океане.

В МИД России назвали идеи США экстремистскими.