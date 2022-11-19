В МИД России назвали экстремистскими идеи США «вернуть» российский остров Врангеля

Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал экстремистскими идеи, которые высказывают эксперты в США о «возвращении» российского острова Врангеля американцам.

Корчунов подчеркнул, что появление подобных экстремистских идей неудивительны с учётом беспрецедентного обострения отношений двух стран.

«Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — сказал посол в беседе с РИА Новости.

Ранее журналист WSJ Томас Эмануэль Данс опубликовал статью под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже», в которой предложил Вашингтону «вернуть» контроль над российским островом Врангеля, находящимся в Северном Ледовитом океане.