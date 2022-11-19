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В МИД России назвали экстремистскими идеи США «вернуть» российский остров Врангеля

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Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал экстремистскими идеи, которые высказывают эксперты в США о «возвращении» российского острова Врангеля американцам.

Корчунов подчеркнул, что появление подобных экстремистских идей неудивительны с учётом беспрецедентного обострения отношений двух стран.

«Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — сказал посол в беседе с РИА Новости.

Ранее журналист WSJ Томас Эмануэль Данс опубликовал статью под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже», в которой предложил Вашингтону «вернуть» контроль над российским островом Врангеля, находящимся в Северном Ледовитом океане.

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