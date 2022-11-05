Депутат Тумусов в ответ на статью WSJ напомнил о принадлежности острова Врангеля

Депутат Государственной думы Федот Тумусов, комментируя статью The Wall Street Journal о необходимости «вернуть» остров Врангеля США, подчеркнул, что Россия не отдаст «ни пяди» своей земли.

«Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более в Конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать», — напомнил депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что не знает, «с какого бодуна американцам приходят такие мысли».

«А вот Аляска наша, пусть они вернут», — сказал Тумусов.

Ранее журналист WSJ Томас Эмануэль Данс опубликовал статью под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже», в которой предложил Вашингтону «вернуть» контроль над российским островом Врангеля, находящимся в Северном Ледовитом океане.