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Депутат Тумусов в ответ на статью WSJ напомнил о принадлежности острова Врангеля

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Депутат Государственной думы Федот Тумусов, комментируя статью The Wall Street Journal о необходимости «вернуть» остров Врангеля США, подчеркнул, что Россия не отдаст «ни пяди» своей земли.
Депутат Тумусов в ответ на статью WSJ напомнил о принадлежности острова Врангеля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более в Конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать», — напомнил депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что не знает, «с какого бодуна американцам приходят такие мысли».

«А вот Аляска наша, пусть они вернут», — сказал Тумусов.

Ранее журналист WSJ Томас Эмануэль Данс опубликовал статью под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже», в которой предложил Вашингтону «вернуть» контроль над российским островом Врангеля, находящимся в Северном Ледовитом океане.

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