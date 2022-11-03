«Несут угрозу эскалации»: МИД России заявил, что Британия передала Украине подводные беспилотники

МИД России заявил решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт в связи с причастностью Лондона к атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Российские дипломаты рассказали, что с 2020 года Британия занимается подготовкой украинских боевых пловцов. Программа включает в себя тренировки подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей. Также, как отметили в МИД РФ, украинцев готовили к управлению подводными дронами. В министерстве указали на недопустимость «подобных враждебных провокаций» и потребовали «незамедлительно их прекратить».

Посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Британский дипломат пробыла в здании на Смоленской площади чуть более получаса, после чего покинула территорию на автомобиле, не ответив на вопросы журналистов.

При этом перед входом в здание Броннерт встречала группа митингующих, которые скандировали «Британия — страна-террорист!». Как отметила Захарова, британский посол получила «горячий приём».

Как сообщили в МИД РФ, Броннерт был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море.

Российские дипломаты также привели конкретные факты подобной деятельности Лондона. В частности, обращено внимание на договорённость между Лондоном и Киевом от сентября 2020 года о расширении программы подготовки британскими инструкторами украинских военных моряков-водолазов. При этом данная программа включает в себя подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Чёрного и Азовского морей.

«В демарше подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям. Было указано на недопустимость подобных враждебных провокаций и выдвинуто требование незамедлительно их прекратить. В случае продолжения таких актов агрессии, чреватых прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет целиком лежать на британской стороне», — говорится в сообщении.

Также у Москвы есть информация о том, что ВМС Великобритании передали киевскому режиму «определённое количество беспилотных подводных аппаратов».

Возобновление зерновой сделки

Накануне Владимир Путин поручил Минобороны России возобновить полноценное участие в работе по вывозу сельхозпродукции из украинских портов. По словам главы государства, Украина дала заверения и гарантии в неиспользовании гуманитарных коридоров для военных целей. Посредником в прояснении этой ситуации выступила Турция.

«Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», — добавил президент РФ.

При этом глава МИД России Сергей Лавров 3 ноября сообщил, что российская сторона не видит результата по вопросу разблокировке экспорта российских удобрений и зерна.

«Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенной в своё время Генсеком ООН Гутеррешем и которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна», — сказал Лавров.

По его словам, в ближайшее время в отношении части зерновой сделки, касающейся российского экспорта, должны быть приняты серьёзнейшие меры: «Тем более что если говорить об объёмах удобрений и зерна, о которых идёт речь, то эти объёмы с российской стороны несопоставимо выше, чем соответствующие украинские товары».

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчёркивал, что решение по пролонгации зерновой сделки после 18 ноября будет приниматься «с учётом всех сопутствующих фактов».

It's done

Ранее в Минобороны РФ указали, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Позднее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком написал в соцсетях, что Лиз Трасс, занимавшая на тот момент пост премьер-министра Великобритании, отправила сообщение со словами It's done («С ним покончено») госсекретарю США Энтони Блинкену после ЧП в Балтийском море 26 сентября. Эта информация появилась после публикаций британских СМИ о том, что мобильный телефон Трасс был взломан.

Дотком задался риторическим вопросом: «Откуда русские знают, что Великобритания взорвала газопроводы «Северного потока» в партнёрстве с США».

«Потому что Лиз Трасс отправила госсекретарю Блинкену со своего iPhone сообщение «Готово» через минуту после того, как на газопроводах произошёл взрыв, и ещё до того, как об этом узнали все остальные? Доступ к iCloud в режиме администратора рулит!» — пишет Шмитц.

Как отметила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Трасс или представители британского правительства могут просто дать официальный комментарий по этой теме для того, чтобы «прекратить, опровергнуть или подтвердить» слухи на эту тему.

«Вопросы все сформулированы: был ли взлом, были ли сообщения, о которых говорят таблоиды, и ещё пару нюансов тоже можно было бы осветить. Тогда не будет никаких спекуляций, фейков. Всё будет чётко, понятно и логично. Почему этого не делает британская сторона? Это подтверждает, что им есть, что скрывать», — говорила она.