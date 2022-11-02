Россия представит послу Британии доказательства причастности Лондона к атаке в Севастополе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия представит послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к террористической атаке ВСУ на корабли в Севастополе.

Об этом Захарова сказала на брифинге.

«Будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы», — сказала представитель внешнеполитического ведомства России.

Она также пообещала, что с доказательствами причастности к атаке Лондона будет ознакомлена широкая общественность.

Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позже в Минобороны заявили, что подготовка атак беспилотников на Севастополь осуществлялась под руководством находящихся в Очакове британских специалистов.

В Кремле заявили, что участие Британии в атаках на Черноморский флот России и «Северные потоки» просто так оставлять нельзя.