Россия представит послу Британии доказательства причастности Лондона к атаке в Севастополе
- РИА Новости
Об этом Захарова сказала на брифинге.
«Будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы», — сказала представитель внешнеполитического ведомства России.
Она также пообещала, что с доказательствами причастности к атаке Лондона будет ознакомлена широкая общественность.
Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позже в Минобороны заявили, что подготовка атак беспилотников на Севастополь осуществлялась под руководством находящихся в Очакове британских специалистов.
В Кремле заявили, что участие Британии в атаках на Черноморский флот России и «Северные потоки» просто так оставлять нельзя.