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Россия представит послу Британии доказательства причастности Лондона к атаке в Севастополе

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия представит послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к террористической атаке ВСУ на корабли в Севастополе.
Россия представит послу Британии доказательства причастности Лондона к атаке в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом Захарова сказала на брифинге.

«Будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы», — сказала представитель внешнеполитического ведомства России.

Она также пообещала, что с доказательствами причастности к атаке Лондона будет ознакомлена широкая общественность.

Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позже в Минобороны заявили, что подготовка атак беспилотников на Севастополь осуществлялась под руководством находящихся в Очакове британских специалистов.

В Кремле заявили, что участие Британии в атаках на Черноморский флот России и «Северные потоки» просто так оставлять нельзя.

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