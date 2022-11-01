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Песков: участие Лондона в атаках на ЧФ и «Северные потоки» нельзя оставлять без ответа

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Участие Британии в атаках на Черноморский флот России и «Северные потоки» просто так оставлять нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: участие Лондона в атаках на ЧФ и «Северные потоки» нельзя оставлять без ответа
  • AP
  • © Swedish Coast Guard

«Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно, без этого нельзя», — заявил Песков.

По его словам, у российских спецслужб есть данные о том, что руководство и координация атаки в  Севастополе осуществлялись британскими военными консультантами.

Москва рассчитывает, что европейские страны не будут отмалчиваться, а проведут анализ участия Лондона в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки», заключил Песков.

Ранее в Минобороны России заявили, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Также в Минобороны заявили, что подразделение ВМС Британии помогало террористам ВСУ в атаке на Севастополь с помощью БПЛА.

В МИД России заявили, что прорабатывают практические шаги в связи с причастностью Великобритании к подготовке теракта в Чёрном море.

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