Посол Британии Броннерт приехала в МИД России после атаки Киева на Севастополь

Посол Великобритании Дебора Броннерт приехала в МИД России.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия представит британскому послу доказательства причастности Лондона к террористической атаке ВСУ на корабли в Севастополе.

В Минобороны России также заявили, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».