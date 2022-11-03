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Посол Британии Броннерт приехала в МИД России после атаки Киева на Севастополь

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Посол Великобритании Дебора Броннерт приехала в МИД России.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия представит британскому послу доказательства причастности Лондона к террористической атаке ВСУ на корабли в Севастополе.

В Минобороны России также заявили, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

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