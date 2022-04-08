Басурин: Краматорск обстреляла украинская бригада, которая в марте нанесла удар по Донецку

Краматорск был обстрелян той же бригадой ВСУ, которая ранее нанесла ракетный удар по Донецку, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

По последним данным, в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.

«Это та же бригада, которая стреляла тогда по Донецку, по (улице. — RT) Университетской... Пуск был севернее Красноармейска, в принципе, один и тот же район», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявили в Минобороны России, удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья.

Целью удара украинских войск по вокзалу был срыв массового выезда жителей из города для использования их в качестве живого щита, подчеркнули там.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара ВСУ по Краматорску.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По данным, опубликованным на сайте Следственного комитета России, погибли не менее 23 мирных жителей, не участвующих в вооружённом конфликте, в том числе дети. Минздрав ДНР сообщил о 37 пострадавших.