Лавров: Россия предложила включить Белоруссию в состав стран-гарантов договора с Украиной

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Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия предложила включить Белоруссию в состав стран-гарантов договора с Украиной
  • РИА Новости
  • © БелТА

«Не хочу вдаваться в детали переговорного процесса и содержания. Хочу лишь сказать, что по просьбе украинской стороны нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиям безопасности Украины», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, «среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и ещё целый ряд государств, включая постоянных членов Совбеза ООН».

«Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов обязательно была бы Белоруссия», — добавил российский министр. 

Лавров подчеркнул, что в настоящее время все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются. 

Ранее глава МИД России заявил, что украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией, отойдя от предложений, сделанных Киевом в ходе переговоров в Стамбуле.

Также Лавров заявил о размытых формулировках по Крыму в новом проекте договора, представленном Украиной.

Как заявил Владимир Зеленский, Украина пока не получила ни от одной страны, в том числе от США, гарантий безопасности.

Вместе с тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов предоставить гарантии безопасности Украине.

Также об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

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