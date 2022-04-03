Зеленский заявил, что ни одна страна ещё не предоставила Украине гарантии безопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью CBS заявил, что Украина пока не получила ни от одной страны, в том числе от США, гарантий безопасности.

«Мы очень благодарны США за поддержку. Это на самом деле очень весомая помощь. Но в том, что касается гарантий безопасности, мы пока их не получили ни от кого, а мы должны их получить», — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности России, Украине и странам Европы.

30 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов предоставить гарантии безопасности Украине.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд также заявляла, что Лондон готов сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, если получит от Киева соответствующее обращение.