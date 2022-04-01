Лавров выступил за предоставление гарантий безопасности России, Украине и странам Европы

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности России, Украине и странам Европы.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

«Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет свою безопасность укреплять за счёт безопасности других», — сказал Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что касательно российско-украинских переговоров «нет каких-либо уже окончательно одобренных планов». Он отметил, что переговоры должны продолжиться.

Кроме того, он заявил, что безъядерный внеблоковый, нейтральный статус Украины — «это то, что сейчас уже осознаётся как абсолютная необходимость».

30 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов предоставить гарантии безопасности Украине.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд также заявляла, что Лондон готов сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, если получит от Киева соответствующее обращение.