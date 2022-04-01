Лавров заявил о подготовке реакции России на предложения Украины после встречи в Стамбуле

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о подготовке реакции России на предложения Украины после переговоров в Стамбуле.

«Что касается российско-украинских переговоров, то здесь нет каких-либо уже окончательно одобренных планов, переговоры должны продолжиться... У нас готовится реакция, там есть движение вперёд, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе. Безъядерный внеблоковый нейтральный статус — это то, что сейчас уже осознаётся как абсолютная необходимость», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил о проработке новых контактов российской и украинской делегаций.