Лавров: украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией, отойдя от предложений, сделанных Киевом в ходе переговоров в Стамбуле.

«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашений, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта», — сказал Лавров.

Он добавил, что положения, заявленные Киевом в Стамбуле, были зафиксированы в документе, под которым стоит подпись главы делегации украинских переговорщиков Давида Арахамии.

Ранее Лавров заявил, что деэскалация в Киевской и Черниговской областях после российско-украинских переговоров в Стамбуле была жестом доброй воли России.

Также российский министр заявлял, что Запад, раздувая истерику вокруг Бучи, пытается сорвать переговоры России и Украины в тот момент, когда в Стамбуле наметился прогресс.