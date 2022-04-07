Лавров: украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией, отойдя от предложений, сделанных Киевом в ходе переговоров в Стамбуле.
Лавров: украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией
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  • © MFA Russia

«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашений, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта», — сказал Лавров.

Он добавил, что положения, заявленные Киевом в Стамбуле, были зафиксированы в документе, под которым стоит подпись главы делегации украинских переговорщиков Давида Арахамии.

Ранее Лавров заявил, что деэскалация в Киевской и Черниговской областях после российско-украинских переговоров в Стамбуле была жестом доброй воли России.

Также российский министр заявлял, что Запад, раздувая истерику вокруг Бучи, пытается сорвать переговоры России и Украины в тот момент, когда в Стамбуле наметился прогресс.

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