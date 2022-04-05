Лавров: деэскалация после переговоров с Украиной в Стамбуле была жестом доброй воли России

Глава российского МИД Сергей Ларов заявил, что деэскалация в Киевской и Черниговской областях после российско-украинских переговоров в Стамбуле была жестом доброй воли России.

«Российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации... прежде всего в Киевской области и в Черниговской области», — сказал он.

Министр подчеркнул, что спустя три дня после того, как российские военные вышли из города Бучи, там была организована провокация украинских военных и радикалов.

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе нет никого из российских военных, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что смысл очередного преступления киевского режима заключается в срыве мирных переговоров и эскалации насилия.