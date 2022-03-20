Небензя заявил, что после спецоперации на Украине всплывут «неприглядные факты» о Западе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что после окончания спецоперации на Украине обнаружится множество неприглядных фактов о действиях Запада.

«Они (страны Запада. — RT) прекрасно понимают, что если — и когда — цели специальной военной операции будут достигнуты, наружу выплывет огромное количество неприглядных фактов, которые пока ещё лежат под спудом, не только военно-биологической деятельности, но и многие другие», — приводит ТАСС его слова.

Небензя также отметил, что Запад стремится «любыми путями» сохранить позиции киевских властей, которые ослабляются по мере продолжения спецоперации.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В министерстве напомнили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы.