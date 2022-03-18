Небензя: Россия продолжит информировать о незаконной деятельности Пентагона на Украине

Документы о контролируемых США биологических лабораториях на Украине, которые занимались военными программами, — только верхушка айсберга, Россия продолжит информировать и далее о незаконной деятельности Пентагона в этой стране.

Такое мнение выразил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Все перечисленные нами сегодня и 11 марта факты и свидетельства — это только верхушка айсберга. Наше Минобороны получает всё новые материалы и ведёт их анализ», — заявил он.

По словам постпреда, российская сторона будет продолжать информировать мировое сообщество о незаконной деятельности Пентагона на территории Украины.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В министерстве напомнили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы.

Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси проводились работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.