Офицер СБУ сообщил о планах «Азова» совершить теракты против дипмиссии США во Львове

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Сдавшийся российским военным офицер СБУ сообщил, что боевики батальона «Азов» спланировали теракты против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран во Львове. Эти атаки они намерены представить как «нападение российских военных».
Офицер СБУ сообщил о планах «Азова» совершить теракты против дипмиссии США во Львове
  • РИА Новости

Как стало известно 19 марта, российским военным добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям.

Он подробно сообщил о лицах, привлечённых к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса.

«Офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что руководство киевского режима «осведомлено о планах националистов», но никаких действий по недопущению их реализации не предпринимает.

Эти теракты киевский националистический режим планирует представить как «целенаправленную атаку российских вооружённых сил», отметил представитель российского Минобороны.

Главная цель провокации — усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполётной зоны и предоставления дополнительного вооружения, добавил он.

15 марта постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс не рассматривает возможности введения бесполётной зоны над Украиной. В Пентагоне отмечали, что введение бесполётной зоны означало бы участие в боевых действиях с Россией, тогда как американский президент Джо Байден ясно дал понять, что в планы Вашингтона это не входит

Российский лидер Владимир Путин напоминал, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

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