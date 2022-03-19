Российским военным сдался офицер главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям

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Во время военной операции российским военным добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Он подробно сообщил о лицах, привлечённых к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса.
Российским военным сдался офицер главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Украинский офицер участвовал в подготовке диверсионно-террористических групп для работы в освобождённых от националистов районах.

«Довожу до сведения всех завербованных СБУ лиц, что добровольный отказ от преступной деятельности и своевременное сообщение о ней правоохранительным органам освобождает от уголовной ответственности», — сказал Конашенков.

Как ранее сообщили в Минобороны, в Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины, предварительно эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы №2.

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