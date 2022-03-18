Минобороны: СБУ заминировала один из корпусов горбольницы в Днепропетровске

В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины, предварительно эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы № 2. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подрыв заминированного здания больницы спланировано осуществить во время пролёта над Днепропетровском... любого российского самолёта», — рассказал он.

Конашенков подчеркнул, что никаких боевых задач по поражению здания больницы и других зданий в Днепропетровске у российской авиации нет.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолётами на авиаремонтном заводе во Львове.

До этого Конашенков сообщил, что российские военные пуском двух ракет «Искандер» уничтожили украинские установки «Точка-У», которые нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя.