Минобороны: СБУ заминировала один из корпусов горбольницы в Днепропетровске
- AFP
«Подрыв заминированного здания больницы спланировано осуществить во время пролёта над Днепропетровском... любого российского самолёта», — рассказал он.
Конашенков подчеркнул, что никаких боевых задач по поражению здания больницы и других зданий в Днепропетровске у российской авиации нет.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолётами на авиаремонтном заводе во Львове.
До этого Конашенков сообщил, что российские военные пуском двух ракет «Искандер» уничтожили украинские установки «Точка-У», которые нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя.