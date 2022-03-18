ВС России уничтожили стоянку с боевыми самолётами на заводе во Львове

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Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолётами на авиаремонтном заводе во Львове.
ВС России уничтожили стоянку с боевыми самолётами на заводе во Львове
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, утром 18 марта ВС России нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам военной инфраструктуры.

«В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолётами на авиаремонтном заводе города Львова, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска», — заявил он.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные пуском двух ракет «Искандер» уничтожили украинские установки «Точка-У», которые нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя. 

До этого Минобороны России показало видео уничтожения российскими ВС артиллерийской батареи 152-мм гаубиц Украины.

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