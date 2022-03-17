Минобороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи 152-мм гаубиц Украины

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Минобороны России показало видео уничтожения российскими ВС артиллерийской батареи 152-мм гаубиц Украины.

На видео демонстрируются кадры с беспилотника, который выполняет полёт над полем с тремя 152-мм буксируемыми гаубицами украинских военных.

Далее следует мощный взрыв.

В Минобороны России отметили, что огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео, на котором показано, как российские штурмовики Су-25 уничтожают военные склады Вооружённых сил Украины.

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