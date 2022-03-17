Пентагон: введение бесполётной зоны над Украиной означало бы участие США в конфликте

Соединённые Штаты не будут участвовать в боевых действиях на Украине, введение бесполётной зоны над украинской территорией означало бы именно это. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Президент США Джо Байден ясно дал понять, что наши силы не будут воевать на Украине. Вместе с тем мы сделаем всё возможное для поддержки Украины и её усилий по защите своей территории», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции в Словакии.

Остин добавил, что введение бесполётной зоны означало бы участие в боевых действиях с Россией.

«Мы говорили, наш президент говорил, что мы не будем воевать с Россией», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут устанавливать бесполётную зону над Украиной.