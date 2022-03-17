Пентагон: введение бесполётной зоны над Украиной означало бы участие США в конфликте
- AP
- © Manuel Balce Ceneta
«Президент США Джо Байден ясно дал понять, что наши силы не будут воевать на Украине. Вместе с тем мы сделаем всё возможное для поддержки Украины и её усилий по защите своей территории», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции в Словакии.
Остин добавил, что введение бесполётной зоны означало бы участие в боевых действиях с Россией.
«Мы говорили, наш президент говорил, что мы не будем воевать с Россией», — подытожил он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут устанавливать бесполётную зону над Украиной.