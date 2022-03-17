Пентагон: введение бесполётной зоны над Украиной означало бы участие США в конфликте

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Соединённые Штаты не будут участвовать в боевых действиях на Украине, введение бесполётной зоны над украинской территорией означало бы именно это. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Пентагон: введение бесполётной зоны над Украиной означало бы участие США в конфликте
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«Президент США Джо Байден ясно дал понять, что наши силы не будут воевать на Украине. Вместе с тем мы сделаем всё возможное для поддержки Украины и её усилий по защите своей территории», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции в Словакии.

Остин добавил, что введение бесполётной зоны означало бы участие в боевых действиях с Россией.

«Мы говорили, наш президент говорил, что мы не будем воевать с Россией», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут устанавливать бесполётную зону над Украиной.

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