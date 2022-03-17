В ООН призвали расследовать инциденты, подобные удару ВСУ «Точкой-У» по Донецку

Преступления, подобные ракетному удару ВСУ по центру Донецка, в результате которого погиб 21 мирный гражданин, должны быть расследованы, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ди Карло.

На заседании Совбеза она отметила, что управление верховного комиссара ООН по правам человека продолжает отслеживать сообщения о потерях среди мирных граждан.

«УВКПЧ в Донецке внимательно следит за событиями касательно инцидента от 14 марта, в котором, как сообщалось, были убиты 20 мирных граждан ракетой «Точка-У», в которой могли содержаться кассетные боеприпасы. Все подобные инциденты должны быть расследованы соответствующим образом», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России Василий Небензя распространил в ООН письмо о ракетном ударе ВСУ по центру Донецка.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты. Глава ДНР Денис Пушилин заявил что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на молчание ЕС в отношении ракетного удара.