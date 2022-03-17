В ООН призвали расследовать инциденты, подобные удару ВСУ «Точкой-У» по Донецку
- РИА Новости
На заседании Совбеза она отметила, что управление верховного комиссара ООН по правам человека продолжает отслеживать сообщения о потерях среди мирных граждан.
«УВКПЧ в Донецке внимательно следит за событиями касательно инцидента от 14 марта, в котором, как сообщалось, были убиты 20 мирных граждан ракетой «Точка-У», в которой могли содержаться кассетные боеприпасы. Все подобные инциденты должны быть расследованы соответствующим образом», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее постоянный представитель России Василий Небензя распространил в ООН письмо о ракетном ударе ВСУ по центру Донецка.
14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».
По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты. Глава ДНР Денис Пушилин заявил что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.
Президент России Владимир Путин обратил внимание на молчание ЕС в отношении ракетного удара.