Министерство обороны России опубликует новый пакет документов о разработках биолабораторий, находящихся на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны», — заявил Конашенков.

Он уточнил, что в ближайшее время будет опубликован новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представлены результаты их экспертизы.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В министерстве напомнили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.

Вместе с Россией Китай призвал США полностью прояснить их военно-биологическую деятельность на территории Украины.