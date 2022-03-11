Госдума приняла обращение к ООН с призывом расследовать работу биолабораторий на Украине

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Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла обращение к Организации Объединённых Наций и Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом расследовать деятельность биолабораторий на Украине.
Госдума приняла обращение к ООН с призывом расследовать работу биолабораторий на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС.

В обращении говорится, что у России есть основания утверждать, что Соединённые Штаты на протяжении нескольких лет использовали Украину и её военнослужащих для проведения опасных экспериментов в области биооружия.

Также в документе указывается, что в лабораториях были обнаружены образцы возбудителей таких болезней, как чума, сибирская язва, холера. 

При этом факт работы десятков лабораторий на Украине в интересах США фактически подтвердила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд, отмечается в документе.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Россия запросила провести 11 марта заседание Совета Безопасности ООН по вопросу военно-биологической деятельности США на Украине.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта отметила, что Соединённые Штаты стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.

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