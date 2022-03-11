Reuters: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях

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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Украине уничтожить все особо опасные патогены в лабораториях общественного здравоохранения. Об этом информирует Reuters.

«ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить патогенные микроорганизмы высокой степени опасности, чтобы предотвратить любые потенциальные утечки», — говорится в сообщении организации.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что, вероятно, одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Также Кириллов рассказал о проекте Р-781, где, по его словам, в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши.

Кроме того, он заявил, что США уже эвакуировали из лабораторий на Украине большую часть документации.

Российская сторона запросила провести 11 марта заседание Совета Безопасности ООН по вопросу военно-биологической деятельности США на Украине.

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