Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал RT информацию о присутствии иностранных наёмников на Украине.

«К сожалению, есть такая информация. Мы её публиковали. То есть наши разведданные говорили о том, что изначально это всё мимикрировало под инструкторов западных», — заявил Пушилин.

Он отметил, что «наёмники доставлялись на территорию Донбасса, подконтрольную Украине, и проводили там свою деятельность».

«В определённый момент у нас появилась информация, что в Донбасс доставляются уже наёмники. Сейчас, в принципе, и даже президент Зеленский этого не скрывает», — уточнил глава ДНР.

По словам Пушилина, украинский президент заявил, что «по его договорённостям на Украину должны дополнительно прибыть ещё около 16 тыс. наёмников из разных стран».

Глава ДНР уточнил, что те наёмники, которые уже присутствуют на территории Украины, прибыли из Польши и Хорватии.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что на Украине всё чаще фиксируется появление наёмников из третьих стран и даже джихадистов.

Кроме того, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль за украинскими диверсионно-разведывательными группами с участием иностранных наёмников.

Он добавил, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников частных военных компаний для их отправки на Украину.

3 марта Министерство обороны России вызвало военного атташе Хорватии. По информации оборонного ведомства, на Украину прибыли около 200 хорватских наёмников.