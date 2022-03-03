Минобороны России вызвало военного атташе Хорватии

Министерство обороны России вызвало военного атташе Хорватии. По информации оборонного ведомства, на Украину прибыли около 200 хорватских наёмников.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве», — заявил он.

В Минобороны заявили, что военному атташе указали на незаконную деятельность хорватского гражданина Дениса Шелера, который участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году и формирует отряды хорватских наёмников для отправки на Украину.

Конашенков сообщил, что в Минобороны обратили внимание военного атташе, что российской стороне известно о прибытии на Украину около 200 хорватских наёмников.

Также в Министерстве обороны России сообщили, что Запад нарастил отправку наёмников в районы боевых действий на Украине.