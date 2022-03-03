Минобороны России вызвало военного атташе Хорватии

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Министерство обороны России вызвало военного атташе Хорватии. По информации оборонного ведомства, на Украину прибыли около 200 хорватских наёмников.
Минобороны России вызвало военного атташе Хорватии
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве», — заявил он.

В Минобороны заявили, что военному атташе указали на незаконную деятельность хорватского гражданина Дениса Шелера, который участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году и формирует отряды хорватских наёмников для отправки на Украину.

Конашенков сообщил, что в Минобороны обратили внимание военного атташе, что российской стороне известно о прибытии на Украину около 200 хорватских наёмников.

Также в Министерстве обороны России сообщили, что Запад нарастил отправку наёмников в районы боевых действий на Украине.

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