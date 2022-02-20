РИА Новости: близкий к МО России источник назвал глупостью сообщение CBS о «вторжении»

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Близкий к Минобороны России источник назвал сообщение телеканала CBS о том, российское командование «получило приказ начать вторжение» на Украину, глупостью.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил России.

«Авторы этой «сенсации» своими фантазиями поставили президента Джо Байдена в глупое положение», — заявил собеседник агентства. 

По его словам, ещё в начале прошлой недели Байден говорил о «вторжении» России 16 февраля, однако теперь спустя неделю после предполагаемого «вторжения» российское командование якобы только начало планировать свои действия.

Ранее корреспондент телеканала CBS Дэвид Мартин заявил, что российские войска якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение телеканала CBS.

20 февраля в российском МИД заявили, что Лондон и Вашингтон являются историческими «чемпионами» по публикации фейков о якобы готовящемся «вторжении» на Украину.

В МИД отметили, что «многодневный марафон информационного террора» вписывается «в русло традиционной политики Запада».

Ранее посол в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии у России планов по «вторжению» на Украину. По его словам, последние заявления со стороны США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия даже не хочет произносить слово «война».

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