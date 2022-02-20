В МИД России назвали Лондон и Вашингтон «чемпионами» по публикации фейков о «вторжении»

Лондон и Вашингтон являются историческими «чемпионами» по публикации фейков о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину. Об этом заявили в МИД России.

«Именно Лондон и Вашингтон являются историческими «чемпионами» по фабрикации поводов для деструктивных действий, в том числе для вторжения в другие государства, их оккупации, нанесения разрушительных ударов, применения незаконных санкций», — говорится в заявлении на сайте МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «многодневный марафон информационного террора» вписывается «в русло традиционной политики Запада».

Как добавили в МИД, «с подачи правящих кругов прежде всего США и Великобритании ведущие мировые СМИ организуют настоящую истерию с целью промыть читателям и зрителям мозги, убедив всех в неотвратимости «российского вторжения на Украину».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT назвал фейками и пропагандой сообщения о возможном «вторжении» России на Украину.

Как заявили в российском МИД, западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но к реальности это не имеет отношения.