Песков: западные СМИ готовы втаптывать своё реноме в грязь, делая оголтелые заявления

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Россия ожидает от западных стран и зарубежных СМИ более серьёзного и ответственного подхода относительно заявлений, которые они делают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: западные СМИ готовы втаптывать своё реноме в грязь, делая оголтелые заявления
  • © Пресс-служба президента России

Об этом представитель Кремля сказал в эфире Первого канала.

«Россия, наверное, намерена всё-таки ждать более серьёзного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления, и от тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимания на своё реноме, которые готовы втаптывать его просто в грязь», — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее заявили в российском МИД, западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но к реальности это не имеет отношения.

Чешский президент Милош Земан назвал утверждения о начале «вторжения» России на Украину 16 февраля конфузом для американских спецслужб.

Теперь же американская газета Politico со ссылкой на мнения аналитиков утверждает, что Россия «может начать вторжение на Украину» после 20 февраля.

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