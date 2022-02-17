Президент Чехии назвал сообщения о «вторжении» 16 февраля конфузом западных спецслужб

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Утверждения о начале «вторжения» России на Украину 16 февраля стали конфузом для американских спецслужб, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью газете Mladá fronta DNES.
Президент Чехии назвал сообщения о «вторжении» 16 февраля конфузом западных спецслужб
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«Никакой войны не будет, так как россияне не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесёт им больше ущерба, чем выгод. Если речь идёт об американских спецслужбах, то это стало их третьим конфузом», — цитирует его ТАСС.

По словам Земана, первым провалом стала война в Ираке, где не было найдено никакого оружия массового поражения. Вторым — Афганистан, когда американские спецслужбы утверждали, что «Талибан»* никогда не сможет захватить Кабул.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но к реальности это не имеет отношения.

Ранее британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени. 

В Кремле предложили украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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