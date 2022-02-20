Захарова прокомментировала заявление CBS о «приказе к вторжению» России на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение телеканала CBS о том, что российские войска якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину.

«Забыли американские журналисты, что «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то», — написала Захарова в Telegram.

Ранее корреспондент телеканала CBS Дэвид Мартин заявил, что российские войска якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину.

20 февраля в российском МИД заявили, что Лондон и Вашингтон являются историческими «чемпионами» по публикации фейков о якобы готовящемся «вторжении» на Украину.

В МИД отметили, что «многодневный марафон информационного террора» вписывается «в русло традиционной политики Запада».

Ранее посол в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии у России планов по «вторжению» на Украину. По его словам, последние заявления со стороны США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия даже не хочет произносить слово «война».