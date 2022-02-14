Лавров обсудит с председателем ОБСЕ Рау ситуацию на Украине и работу СММ

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров 15 февраля с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау обсудит ситуацию на Украине и деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в стране.
Лавров обсудит с председателем ОБСЕ Рау ситуацию на Украине и работу СММ
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Состоится обмен мнениями о деятельности СММ ОБСЕ, которая призвана непредвзято следить за ситуацией в Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны. От СММ ждём тематических докладов о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры за весь период конфликта, а также о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве отметили, что беспристрастная работа СММ особенно востребована «на фоне продолжающегося разгула агрессивного национализма, насильственной украинизации и нарушения прав русскоязычных граждан» на Украине.

При обсуждении ситуации на Украине акцент будет сделан на необходимости прямого диалога Киева, Донецка и Луганска.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские представители СММ ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах.

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что, даже если представители других стран покинут состав донецкого офиса СММ, работа миссии не остановится.

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид заверила, что миссия продолжит выполнять мандат на Украине без перерыва.

В свою очередь, МИД России призвал не втягивать СММ ОБСЕ в нагнетаемый США «милитаристский психоз».

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