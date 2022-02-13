МИД России призвал не втягивать СММ ОБСЕ в «нагнетаемый США милитаристский психоз»
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«Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Она призвала руководство ОБСЕ решительно пресечь попытки манипуляции Миссией и не допускать втягивание ОБСЕ в «нечистоплотные политические игры».
«Исходим из того, что в условиях искусственно нагнетаемой напряжённости мониторинговая деятельность Миссии в полном соответствии с её мандатом востребована как никогда», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщило Reuters со ссылкой на очевидцев, американские представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах.
В самопровозглашённой Луганской народной республике выразили опасение, что отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.