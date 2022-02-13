Представительство СЦКК в ДНР: работа СММ ОБСЕ в республике не остановится

Даже в случае, если представители других стран покинут состав донецкого офиса СММ ОБСЕ, работа миссии не остановится, заявили в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Даже если все представители известных стран покинут состав Донецкого офиса СММ ОБСЕ, работа Миссии не остановится... Безусловно, нас настораживает такое решение США, Великобритании и их некоторых союзников, так как это может стать почвой для последующих спекуляций на тему того, что отсутствие мониторов этих стран на территории вооружённого конфликта не позволяет им в полной мере владеть реальной ситуацией», — говорится в заявлении СЦКК.

В представительстве заверили, что на территории республики находится достаточное количество специалистов из других стран для осуществления мониторинга обстановки.

Отмечается, что выбывших представителей разных стран, возможно, заменят на других наблюдателей.

«На сегодняшний день общая численность представителей СММ ОБСЕ, размещённых на территории Донецкой народной республики, существенно не изменилось: состав миссии в несколько раз больше, чем состав во время первой волны пандемии COVID-19», — пояснили в СЦКК.

Как ранее сообщило Reuters со ссылкой на очевидцев, американские представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах.

В МИД России призвали не втягивать СММ ОБСЕ в нагнетаемый США «милитаристский психоз».