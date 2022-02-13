Генсек ОБСЕ Шмид заявила, что миссия продолжит выполнять мандат на Украине

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжит выполнять свой мандат на Украине без приостановки, заявила генсек организации Хельга Шмид.

«Очень благодарна за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине. Они продолжат выполнять свои мандаты без перерыва», — написала она в Twitter.

Как ранее сообщило Reuters со ссылкой на очевидцев, американские представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах.

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что, даже если представители других стран покинут состав донецкого офиса СММ, работа миссии не остановится.

В МИД России призвали не втягивать СММ ОБСЕ в нагнетаемый США «милитаристский психоз».