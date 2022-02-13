Генсек ОБСЕ Шмид заявила, что миссия продолжит выполнять мандат на Украине

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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжит выполнять свой мандат на Украине без приостановки, заявила генсек организации Хельга Шмид.
Генсек ОБСЕ Шмид заявила, что миссия продолжит выполнять мандат на Украине
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«Очень благодарна за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине. Они продолжат выполнять свои мандаты без перерыва», — написала она в Twitter.

Как ранее сообщило Reuters со ссылкой на очевидцев, американские представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах.

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что, даже если представители других стран покинут состав донецкого офиса СММ, работа миссии не остановится.

В МИД России призвали не втягивать СММ ОБСЕ в нагнетаемый США «милитаристский психоз».

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