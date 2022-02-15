В США обеспокоены влиянием кризиса на Украине и в Казахстане на поставки полезных ископаемых

Несколько членов американского конгресса обратились к главе Министерства внутренних дел Дебре Холанн по поводу поставок критически важных полезных ископаемых в 2022 году. Парламентарии обеспокоены тем, что напряжённая обстановка вокруг Украины, России и Казахстана может сказаться на экспорте ресурсов в Соединённые Штаты. С их письмом ознакомился RT.

«Военная напряжённость внутри и вокруг России, Украины и Казахстана может серьёзно сказаться на каналах поставок критически важных полезных ископаемых в Соединённые Штаты», — говорится в обращения.

Как считают авторы документа, проявления эскалации и неспособность администрации президента Джо Байдена «возглавить глобальный ответ» ведёт к неизвестному числу рисков как для Европы, так и для всего мира. Они связаны в том числе с каналами поставок ресурсов из стран региона.

В связи с этим парламентарии призвали Холанн при составлении «Окончательного списка критически важных полезных ископаемых на 2022 год» и принятии решения, какие ресурсы включить в него, учитывать сложившуюся ситуацию и её потенциальное воздействие на поставки.

Они также отметили, что администрация Байдена не использует имеющиеся инструменты для наращивания внутренней добычи полезных ископаемых и пассивно способствует «дальнейшей зависимости США от России и других противников в вопросах поставок гелия, урана и прочих минеральных ресурсов».

Ранее в американской Счётной палате предложили развивать глубоководную добычу, чтобы снизить зависимости от России, Китая и других государств, «контролирующих» важные источники полезных ископаемых.