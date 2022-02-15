В США обеспокоены влиянием кризиса на Украине и в Казахстане на поставки полезных ископаемых
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«Военная напряжённость внутри и вокруг России, Украины и Казахстана может серьёзно сказаться на каналах поставок критически важных полезных ископаемых в Соединённые Штаты», — говорится в обращения.
Как считают авторы документа, проявления эскалации и неспособность администрации президента Джо Байдена «возглавить глобальный ответ» ведёт к неизвестному числу рисков как для Европы, так и для всего мира. Они связаны в том числе с каналами поставок ресурсов из стран региона.
В связи с этим парламентарии призвали Холанн при составлении «Окончательного списка критически важных полезных ископаемых на 2022 год» и принятии решения, какие ресурсы включить в него, учитывать сложившуюся ситуацию и её потенциальное воздействие на поставки.
Они также отметили, что администрация Байдена не использует имеющиеся инструменты для наращивания внутренней добычи полезных ископаемых и пассивно способствует «дальнейшей зависимости США от России и других противников в вопросах поставок гелия, урана и прочих минеральных ресурсов».
Ранее в американской Счётной палате предложили развивать глубоководную добычу, чтобы снизить зависимости от России, Китая и других государств, «контролирующих» важные источники полезных ископаемых.