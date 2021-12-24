В США предложили развивать глубоководную добычу для снижения зависимости от России и КНР

Соединённым Штатам стоит снизить риски, связанные с зависимостью от источников полезных ископаемых, которые находятся «под контролем иностранных государств», таких как Россия и Китай. Такое утверждение приводится в обзоре Счётной палаты США, посвящённом вопросам развития глубоководной добычи. RT ознакомился с документом.

«Согласно отчёту Министерства торговли от 2019 года, США необходимо снизить риски, связанные с сильной зависимостью от важных источников полезных ископаемых, находящихся под контролем иностранных государств. В настоящее время в их число входят Китай, Россия и Демократическая Республика Конго», — уточнили американские аналитики.

По словам представителей Счётной палаты США, такие породы, как кобальт, марганец, медь, никель, играют важную роль в экономике США. В частности, эти элементы способствуют развитию транспортной отрасли страны, оборонной и аэрокосмической промышленности, электроники, энергетики, строительства, а также здравоохранения.

Некоторые из этих полезных ископаемых редко встречаются на суше, их ценным источником может стать именно глубоководная добыча, отмечают составители документа. При этом, как подчеркнули в ведомстве, долгосрочные экологические последствия этого вида деятельности пока неизвестны.

«По прогнозам Международного энергетического агентства, в ближайшие 20 лет спрос на кобальт, медь, никель и редкоземельные элементы вырастет по меньшей мере в два раза (а возможно, более чем в три раза)», — добавили в американской Счётной палате.

В ноябре сообщалось, что глава комитета по международным делам сената США Роберт Менендес внёс предложение о санкциях против России в случае «вторжения на Украину».

Соответствующая поправка к оборонному бюджету, помимо прочего, предполагала введение ограничений против российских банков, госучреждений, нефтегазового сектора и предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых.