США анонсировали продажу 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва
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«После решительных мер президента (Соединённых Штатов Джо. — RT) Байдена в ноябре по устранению дефицита поставок (нефти. — RT) министерство энергетики объявляет о продаже 18 млн баррелей нефти 17 декабря», — цитирует документ ТАСС.
23 ноября Соединённые Штаты объявили, что выпустят из стратегического резерва 50 млн баррелей нефти, чтобы снизить цены на сырьё для американцев.
Как подчеркнули в Вашингтоне, этот шаг предпринят вместе с другими странами, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Великобританию.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила намерение США задействовать нефть из стратегического резерва.