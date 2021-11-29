США не откажутся от продажи нефти из резерва

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США не отказываются от своего решения задействовать нефть из стратегического резерва даже на фоне снижения цен в свете распространения штамма коронавируса «омикрон», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
США не откажутся от продажи нефти из резерва
  • AP

«Мы не пересматриваем, нет», — приводит её слова ТАСС.

23 ноября Соединённые Штаты объявили, что выпустят из стратегического резерва 50 млн баррелей нефти, чтобы снизить цены на сырьё для американцев.

Как подчеркнули в Вашингтоне, этот шаг предпринят вместе с другими странами, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Великобританию.

26 ноября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 12 сентября.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить ситуацию на энергетических рынках на предстоящих переговорах.

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