США не откажутся от продажи нефти из резерва
- AP
«Мы не пересматриваем, нет», — приводит её слова ТАСС.
23 ноября Соединённые Штаты объявили, что выпустят из стратегического резерва 50 млн баррелей нефти, чтобы снизить цены на сырьё для американцев.
Как подчеркнули в Вашингтоне, этот шаг предпринят вместе с другими странами, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Великобританию.
26 ноября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 12 сентября.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить ситуацию на энергетических рынках на предстоящих переговорах.