В Кремле допустили обсуждение ситуации на энергорынках между Путиным и Байденом

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить ситуацию на энергетических рынках на предстоящих переговорах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нельзя исключать, что одна из сторон может это затронуть, но пока каких-то фиксированных наборов тем нет. Конечно, в первую очередь речь пойдёт о двусторонних отношениях», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на страны ОПЕК, чтобы скорректировать цены на нефть.

В октябре вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Вашингтон не обращался к Москве по вопросу снижения цен на нефть.