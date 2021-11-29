В Кремле допустили обсуждение ситуации на энергорынках между Путиным и Байденом

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить ситуацию на энергетических рынках на предстоящих переговорах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле допустили обсуждение ситуации на энергорынках между Путиным и Байденом
  • AP

«Нельзя исключать, что одна из сторон может это затронуть, но пока каких-то фиксированных наборов тем нет. Конечно, в первую очередь речь пойдёт о двусторонних отношениях», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на страны ОПЕК, чтобы скорректировать цены на нефть.

В октябре вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Вашингтон не обращался к Москве по вопросу снижения цен на нефть.

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