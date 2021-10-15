Новак: США не обращались к России на тему возможности снижения цен на нефть

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Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Вашингтон не обращался к Москве по вопросу снижения цен на нефть.
Новак: США не обращались к России на тему возможности снижения цен на нефть
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Energy Russia

«Откровенно скажу: никто к нам не обращался. СМИ сообщали, что такие запросы (со стороны США) были, но я не знаю, правдивы ли они. На самом деле мы абсолютно не в курсе, какие переговоры есть между Саудовской Аравией и США», — приводит РИА Новости его слова.

Вице-премьер отметил, что альянс ОПЕК+ на последнем заседании принял коллективное решение продолжить наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, как и предполагали действующие условия соглашения.

Ранее Новак прокомментировал идею о регулировании мирового рынка газа.

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