США объявили о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

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Соединённые Штаты выпустят из стратегического резерва 50 млн баррелей нефти, чтобы снизить цены на сырьё для американцев, об этом объявил президент США Джо Байден. Его заявление опубликовал Белый дом. Как подчеркнули в Вашингтоне, этот шаг предпринят вместе с другими странами, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Великобританию.
США объявили о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва
  • AP

«Сегодня президент объявляет, что Министерство энергетики предоставит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением», — сообщила администрация Байдена.

Как утверждается в заявлении, американские потребители ощущают влияние повышения цен на топливо «на бензоколонках и в счетах за отопление их домов», как и американские предприятия.

Причиной этого является то, что предложение нефти не поспевает за спросом на фоне выхода мировой экономики из пандемии, считают в Вашингтоне.

Реализовать эту меры планируется в течение ближайших нескольких месяцев, уточняется в пресс-релизе.

Как ранее заявили в Белом доме, Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на страны ОПЕК, чтобы скорректировать цены на нефть.

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