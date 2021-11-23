США объявили о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва
- AP
«Сегодня президент объявляет, что Министерство энергетики предоставит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением», — сообщила администрация Байдена.
Как утверждается в заявлении, американские потребители ощущают влияние повышения цен на топливо «на бензоколонках и в счетах за отопление их домов», как и американские предприятия.
Причиной этого является то, что предложение нефти не поспевает за спросом на фоне выхода мировой экономики из пандемии, считают в Вашингтоне.
Реализовать эту меры планируется в течение ближайших нескольких месяцев, уточняется в пресс-релизе.
Как ранее заявили в Белом доме, Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на страны ОПЕК, чтобы скорректировать цены на нефть.