Глава Минприроды Козлов объявил о неисчерпаемости полезных ископаемых в России

Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в беседе с «Известиями» заявил, что в стране никогда не закончатся запасы полезных ископаемых.

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда», — сказал он.

По словам Козлова, по золоту в России ожидается прирост запасов порядка 350 т, по меди — примерно 350 тыс. т, по свинцу — приблизительно 700 тыс. т.

Министр отметил, что наиболее богатыми полезными ископаемыми являются Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области, Алтайский край и Башкортостан.

«Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых», — заключил он.

Ранее в США предложили развивать глубоководную добычу для снижения зависимости от России и КНР.