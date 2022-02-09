ГБР Украины рассматривает версию о причастности иностранных спецслужб к стрельбе в Днепре

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Государственное бюро расследований Украины рассматривает три версии в связи с происшествием в Днепре, где военнослужащий Нацгвардии расстрелял караул. В том числе изучается возможность причастности иностранных спецслужб.
ГБР Украины рассматривает версию о причастности иностранных спецслужб к стрельбе в Днепре
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Отмечается, что основная версия — совершение преступления из-за неуставных отношений. Также рассматривается версия о стрельбе из-за психического заболевания и пребывания военного в состоянии аффекта.

«Третья — совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов на Украине, дестабилизации правопорядка в стране», — заявили в бюро.

Ранее суд на Украине арестовал без права внесения залога украинского нацгвардейца Артемия Рябчука до 27 марта, который подозревается в расстреле караула на предприятии «Южмаш» в Днепре.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро были ранены.

Среди погибших есть гражданское лицо — женщина 1986 года рождения.

После инцидента возбуждено дело о халатности в отношении руководства Нацгвардии и уголовное дело по факту стрельбы.

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