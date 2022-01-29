Суд на Украине арестовал до 27 марта расстрелявшего сослуживцев в Днепре нацгвардейца

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Суд на Украине арестовал без права внесения залога украинского нацгвардейца Артемия Рябчука до 27 марта, который подозревается в расстреле караула на предприятии «Южмаш» в Днепре.
Суд на Украине арестовал до 27 марта расстрелявшего сослуживцев в Днепре нацгвардейца
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление судьи, сделанное в ходе заседания.

«Применить к подозреваемому Рябчуку Артемию меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2022 года с помещением в государственное учреждение для отбывания наказаний №4 (в Днепре)», — сказано в сообщении.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро были ранены.

Среди погибших есть гражданское лицо — женщина 1986 года рождения.

После инцидента возбуждено дело о халатности в отношении руководства Нацгвардии и уголовное дело по факту стрельбы.

Подозреваемый в расстреле сослуживцев на предприятии «Южмаш» в Днепре Артемий Рябчук признал свою вину во время суда.

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