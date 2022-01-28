Расстрелявший сослуживцев в Днепре нацгвардеец признал вину

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Подозреваемый в расстреле сослуживцев на предприятии «Южмаш» в Днепре Артемий Рябчук признал свою вину во время суда.
Расстрелявший сослуживцев в Днепре нацгвардеец признал вину
  • РИА Новости

«Я виновен и полностью осознаю свою вину», — приводит слова Рябчука «Страна.ua» в своём Telegram-канале.

Он отметил, что просит отправить его «не на гауптвахту, а в следственный изолятор».

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро были ранены.

Среди погибших есть гражданское лицо, это женщина 1986 года рождения.

После инцидента возбуждено дело о халатности в отношении руководства Нацгвардии и уголовное дело по факту стрельбы.

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