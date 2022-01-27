Следователи рассказали о возможных мотивах расстрелявшего сослуживцев солдата в Днепре

Следователи рассматривают несколько возможных версий расстрела сослуживцев бойцом Нацгвардии в Днепре, в том числе неуставные отношения. Об этом заявила советница по вопросам коммуникаций Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян.

«Следствие рассматривает несколько версий этой трагедии, среди них и возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной этого преступления», — приводит РИА Новости её слова.

Сапьян добавила, что в настоящее время задержанного допрашивают.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены.

Среди погибших есть гражданское лицо, это женщина 1986 года рождения.

После инцидента возбуждено дело о халатности в отношении руководства Нацгвардии и уголовное дело по факту стрельбы.