Следователи рассказали о возможных мотивах расстрелявшего сослуживцев солдата в Днепре
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«Следствие рассматривает несколько версий этой трагедии, среди них и возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной этого преступления», — приводит РИА Новости её слова.
Сапьян добавила, что в настоящее время задержанного допрашивают.
В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены.
Среди погибших есть гражданское лицо, это женщина 1986 года рождения.
После инцидента возбуждено дело о халатности в отношении руководства Нацгвардии и уголовное дело по факту стрельбы.